Idrissa Seck justifie encore son transhumance "pourquoi j'ai rallié le Macky" ?

Plus de deux ans après son ralliement à Macky Sall, Idrissa Seck s'est encore justifié sur les raisons. Le leader du parti Rewmi lie sa décision à la conjoncture mondiale qui « menace la stabilité du pays ». Pour lui, son attitude, en tant que politique et homme d'Etat, est d’adopter "une posture responsable" en rejoignant le Président Macky Sall.



« Beaucoup de personnes se sont interrogé sur la décision que j'ai prise de répondre à l'invitation du président de la République pour faire face, ensemble, aux innombrables crises qui s’apprêtaient à assaillir le pays en provenance du reste du monde dont la Covid-19, la crise financière et aujourd’hui, la guerre en Ukraine», s'est justifié le président du Conseil économique social et environnemental (CESE), lundi, à l'occasion de la prière de la fête de la Korité.



Le leader du parti Rewmi soutient que la tentation la plus facile pour l’opposant est de dire : « s’il y a difficultés, il y a augmentation du mécontentement, donc c’est, peut-être, une opportunité pour créer le chaos, faire tomber le régime et en profiter (…) Ce n’était pas mon option et ceux qui le font pas sont irresponsables ».