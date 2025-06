Suivez en direct l'ouverture des Journées de concertation du secteur de la Communication

La concertation du secteur de la communication a démarré ce mercredi 18 juin, dans un hôtel de la place à Dakar. Une initiative majeure visant à rassembler l'ensemble des acteurs clés du paysage médiatique sénégalais. Ces assises tripartites réunissent les représentants de l'État, les professionnels des médias et les acteurs du numérique autour d'une réflexion commune sur l'avenir de la communication au Sénégal.



Cette rencontre s'inscrit dans la droite ligne des instructions données par le Président de la République, qui a appelé à intensifier le dialogue avec les professionnels de la presse. L'objectif principal de ces journées de concertation est d'élaborer collectivement un modèle économique viable pour soutenir une presse libre, professionnelle et responsable, capable de jouer pleinement son rôle dans la démocratie sénégalais.



Pendant trois jours, les 18, 19 et 20 juin, les participants auront l'opportunité d'échanger sur les défis actuels du secteur, notamment la transition numérique, la viabilité économique des médias et les enjeux déontologiques. Ces discussions devraient aboutir à des recommandations concrètes pour renforcer le secteur de la communication, tout en préservant les valeurs fondamentales du journalisme.