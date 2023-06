« Il faut arrêter Macky Sall pendant qu’il est encore temps » (Sonko)

L’opposant Ousmane Sonko qui dénonce la menace sur la démocratie sénégalaise, a appelé à arrêter le président Macky Sall pendant qu’il est encore temps, lors d’une déclaration en direct sur facebook.



« Il faut arrêter Macky Sall pendant qu’il est encore temps. Et que tous les citoyens sortent et disent non à Macky Sall. J’en appelle à un sursaut national, à un mouvement de résistance nationale car, il est dans une dictature rampante. Ses velléités de faire un troisième mandat sont devenues un secret de polichinelle », a lancé le maire de Ziguinchor.



Ainsi, Sonko a-t-il appelé de nouveau à une « mobilisation » face au régime de Macky Sall. Il a invité tous les Sénégalais à se lever comme un seul homme pour porter la même voix. « Jamais notre démocratie n’a été aussi menacée. Surpassons notre peur et descendons sur le terrain pour faire face et prendre notre destin en main. Il faut sortir massivement pour faire reculer le Président Macky Sall », a conclu le leader du parti Pastef.