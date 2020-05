« Il n’y a aucun danger et risque d’enterrer une personne décédée de Covid-19 » (Gouverneur de Dakar)

L’opposition des populations à l’inhumation des victimes décédées de Covid-19 fait sortir le Gouverneur de Dakar de ses gongs. Al Hassane Sall déplore ce phénomène et informe ceux qui se rebellent que l’enterrement d’une personne décédée de coronavirus ne présente aucun danger ni risque.



« C’est une stigmatisation à l’endroit des patients porteurs du virus, et même des personnes décédées de Covid-19 que nous devons par respect mettre décemment sous terre. Nous avons constaté pour le déplorer, mercredi, qu’il y a eu des incidents regrettables dans la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao où un groupe d’individus s’est opposé à l’enterrement d’une personne décédée », a déclaré M. Sall en marge d’une caravane de sensibilisation.



Selon lui, « cela n’est pas sénégalais ! Cela n’est pas musulman ! Et cela n’est pas également solidarité parce que chez nous, ce qu’on nous enseigne dès le bas-âge c’est la solidarité, le respect de l’individu, c’est le respect également du défunt », a-t-il pesté.



Al Hassane Sall est convaincu que ces populations n’ont pas compris que toutes les mesures d’hygiènes, sanitaires et sécuritaires, ont été prises avant que la personne morte ne soit mise sous terre.



Le Gouverneur de Dakar a précisé que l’expérience « d’hier (mercredi) nous servira de leçon. Nous allons revoir tout le processus de l’enterrement des personnes décédées de Covid-19 pour que l’inhumation puisse se dérouler en toute tranquillité ».