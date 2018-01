Il trouve femme sur Facebook

Et sa nièce de répondre qu'elle a pris conscience de la détermination dont fait preuve Chidimma Amedu. "Quand je l'ai vu pour la première fois, je l'ai vraiment trouvé séduisant. Mais ce que je ne savais pas, c'était à quel point il était sérieux à l'idée de m'épouser ..." dira-t-elle plus tard.



Le jour de l'arrivée d'Amedu à Enugu, les deux tourtereaux rendent visite à la mère et au frère de Sophy (son père est décédé), qui bénissent son choix de se marier avec l'homme qu'elle venait de connaître à travers Facebook.



Le premier mariage de Chidimma Amedu, qui était fiancé en mars dernier, n'a pas eu lieu en décembre comme prévu, car les futurs époux se sont séparés.



"À l'approche de décembre, la déception de ne pas pouvoir réaliser le rêve de me marier m'a emmené à faire ce post Facebook. J'avais le désir de me marier, j'avais une date en tête, mais pas de fiancée. Alors j'ai décidé de faire ce post, comme une blague, mais en étant prêt pour le mariage", explique-t-il.