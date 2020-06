Il viole 40 femmes en un an

La police nigériane affirme avoir arrêté mardi un homme accusé d'avoir violé quarante personnes dont des enfants à Dangora, ville du Nord du pays, en un an.



Selon la police, parmi les victimes figurent une femme de 80 ans et des filles âgées d'à peine 10 ans.



Les habitants de la ville de Dangora, dans le sud-ouest de Kano, disent avoir vécu une année dans la peur parce qu'ils ont entendu dire que le violeur en série escaladait les clôtures et violait des femmes chez elles.



"Nous pouvons maintenant dormir les yeux fermés", a déclaré une femme à la BBC.



Le chef de la ville, Ahmadu Yau, a déclaré que l'arrestation est une bonne nouvelle.