Il y a 17 ans, Marc-Vivien Foé nous quittait sur un terrain de foot

Il y a 17 ans jour pour jour, Marc-Vivien Foé nous quittait tragiquement lors de la Coupe des Confédérations. La date du 26 juin 2003 restera à jamais gravée dans la mémoire des Camerounais et des fans du football en général.



26 juin 2003, demi-finale de la Coupe des Confédérations à Lyon entre le Cameroun et la Colombie (1-0). A la 72e minute de la partie, Marc-Vivien Foé s’écroule subitement dans le rond central. La suite on la connaît : victime d’une crise cardiaque provoquée par une malformation congénitale (hypertrophie cardiaque), le Lion ne se relèvera jamais.



La victoire qui vient de les propulser en finale n’est qu’éphémère car pour la plupart, ils savaient que Marco était parti mais grâce à leur moral d’acier, continuaient de défendre les couleurs de la Nation. Le parcours du milieu de terrain défensif sélectionné à 64 reprises dans son pays s’arrêtera à 28 ans.



Avec Africa Top Sports