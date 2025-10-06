« Ils ont traité les prisonniers comme des singes », témoigne un militant italien de la flottille après son retour

Les militants italiens faisant partie de la Flottille mondiale Sumud ont décrit un traitement sévère de la part des forces israéliennes lors de leur détention, à leur arrivée à Rome dimanche.



« Nous avons été très mal traités… De l’armée, nous sommes passés à la police. Il y a eu du harcèlement », a déclaré Cesare Tofani à son arrivée à l’aéroport de Fiumicino à Rome, rapporte l’agence de presse ANSA.



Le groupe de 18 personnes a atterri à bord d’un vol Turkish Airlines vers 23 h 30, heure locale, après être parti de l’aéroport d’Eilat sur un vol charter à destination d’Istanbul. Avec l’aide du consulat général d’Italie en Türkiye, ils ont été transférés sur des vols de rapatriement à destination de Rome et de Milan.



Plus de 200 soutiens, comprenant des membres de la famille, des amis et des collègues, ont accueilli les Italiens de retour par des applaudissements, des accolades et des banderoles portant le message : « Vous ne pouvez pas arrêter le vent, Libérez la Palestine ». Ils ont également agité des drapeaux palestiniens et scandé des slogans.



Yassine Lafram, président de l’Union des communautés islamiques en Italie, qui est arrivé à l’aéroport de Malpensa avec les militants, a déclaré au journal Corriere della Sera : « Ils nous ont même traités avec violence, en pointant des armes sur nous, et cela est absolument inacceptable pour nous dans un pays qui se considère démocratique. »



Le journaliste indépendant Lorenzo D’Agostino a ajouté : « Greta Thunberg a été enveloppée dans le drapeau israélien et exhibée devant les soldats. Ils ont pointé des mitrailleuses sur nous. »



Saverio Tommasi, un autre journaliste à bord de la flottille, a indiqué que les détenus se sont vus refuser l’accès à un avocat de leur choix et ont été forcés de rencontrer un juge sans aucune représentation légale. Il a ajouté que les soldats israéliens ont retenu des médicaments et traité les prisonniers « comme des singes ».



« Paolo Romano et moi avons été frappés si violemment dans le dos et à la tête. Ils nous ont forcés à lever et baisser soudainement la tête à leurs ordres, comme cela se faisait dans les pires cirques des années 1920 avec les singes, et comme cela ne devrait jamais être fait à un être vivant », a-t-il déclaré, selon le quotidien Il Mattino.



« Ils avaient changé mon nom et m’ont forcé à dire ‘bitini’. Je ne connais pas la traduction exacte, mais je pense que cela signifie quelque chose comme ‘idiot’ ou ‘imbécile’. Quand j’ai répondu, tous les soldats ont éclaté de rire, comme si l’humiliation physique et verbale de ces personnes était quelque chose de drôle », a ajouté Tommasi.



Les forces navales israéliennes ont attaqué et saisi les navires de la Flottille mondiale Sumud à partir du 1ᵉʳ octobre et ont détenu plus de 400 militants originaires de plus de 50 pays.



La flottille tentait de livrer une aide humanitaire à Gaza et de briser le blocus israélien de l’enclave.

