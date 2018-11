Imam Thierno Seydou Nourou : « Les Sénégalais doivent respecter la sacralité de la vie »

Dans son sermon à l’occasion du ‘’Mawloud’’ ( célébration de la naissance du Prophète Mahomet), l’érudit Thierno Seydou explique la recrudescence des violences par la détérioration des valeurs. Selon lui : « les gens ne craignent plus Dieu et nos valeurs ne s’inspirent plus des enseignements du prophète ».



Poursuivant ses propos il avertit les auteurs de crime en ces termes : « s’ils ,e sont pas punis ou s’échappent à la justice des hommes, ils ne sauraient se soustraire au châtiment divin ».