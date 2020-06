Imbroglio autour du transfert de Pape Gueye: son entourage efface Watford de la liste et privilégie l'OM

L’on en sait un peu plus sur les intentions de Pape Gueye. Le milieu de terrain du Havre, qui a signé un pré contrat avec Watford, ne compte plus rejoindre l’Angleterre. Courtisé par plusieurs formations, le franco-sénégalais a un seul objectif ; parfaire sa progression en Ligue 1.



Dans les colonnes de Le Phocéen, parcouru par Africa Top Sports, les représentants de Gueye ont évoqué l’avenir du joueur de 21 ans. Et ont d’ailleurs levé le voile sur sa destination préférée.



« L’OM est un des clubs les plus intéressés par Pape, c’est clair. Il y a aussi Metz, Strasbourg, Angers, Nantes, des clubs allemands, portugais et espagnols. Arsenal nous a aussi contactés avec un salaire trois fois supérieur. Mais Pape veut jouer en Ligue 1 deux ou trois ans avant de partir à l’étranger, et l’OM est clairement dans sa short-list. Ce serait un super club pour lui », ont-ils déclaré.



C’est le feuilleton qui déchaîne les passions depuis quelques temps. L’on croyait voir Pape Gueye sous les couleurs des Hornets la saison prochaine. Mais non ! Le joueur a pris la décision de ne plus y aller. Son entourage en dit plus.



« Pape n’ira pas à Watford. Le contrat a bien été signé en janvier, mais il n’a pas encore pris effet et personne ne peut le forcer. Après, Watford peut demander des indemnités de rupture, mais ils ne peuvent pas obliger Pape à jouer pour eux. Cette clause a été fixée par le club à 5 M€, mais elle est loin de la réalité d’aujourd’hui puisque la valeur des joueurs a chuté de moitié avec la crise sanitaire. Le club qui veut le récupérer doit donc négocier une baisse de cette clause avec Watford », a-t-il conclu.