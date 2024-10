Immigration: les ministres européens évoquent un nouveau durcissement

« Hubs de retours »

Durcir, intensifier

Une chose est sûre : après les récents succès électoraux de l'extrême droite en Autriche et en Allemagne , la question de l'immigration domine l'agenda européen. Les ministres de l'Intérieur des vingt-sept États membres se livrent à une véritable surenchère pour déterminer qui proposera les mesures les plus strictes.La Hongrie et l'Italie se démarquent avec leur projet de « hubs de retours », des centres situés en dehors de l'Union européenne où seraient renvoyés les migrants en situation irrégulière. Alors que l'Espagne rejette cette idée, la France, par la voix de son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau , ne souhaite « écarter aucune solution ». Avec l'Allemagne, elle soutient une proposition des Pays-Bas – représentés par une ministre d'extrême droite – et de l'Autriche, visant à accélérer les expulsions de migrants clandestins.Ce sujet sera également discuté ce vendredi lors du sommet des neuf pays du sud de l'Union européenne à Chypre, avant que les Vingt-Sept ne se penchent dessus la semaine prochaine lors du sommet européen à Bruxelles. Leur objectif : durcir encore davantage les contrôles aux frontières et intensifier les expulsions des migrants en situation irrégulière.