Immobilisation Bus TATA à Mbour: le Conseil municipal renvoie les transporteurs au Cetud

Suite à l'immobilisation des bus TATA dans la ville de Mbour décidée par les transporteurs qui refusent de s'acquitter de la taxe municipale de 10 000 Fcfa par mois, le Conseil municipal a réagi en pointant du doigt le Cetud (Conseil exécutif des transports à Dakar) qui aurait proposé ladite somme à la mairie.



«Il faut reconnaître que depuis plus d’un an, les bus TATA refusent de payer la taxe municipale qui a été fixée par délibération du Conseil municipal depuis 2017. Malgré les rappels du maire et les réunions tenues avec l’édile de la ville, ils campent sur leur position. Il faut reconnaître que la taxe des 10 000 Frs, c’est le rapport du CETUD qui l’a proposé parce que dans ce rapport c’est eux (transporteurs) qui avaient proposé la somme. Donc le conseil municipal n’a fait que suivre les recommandations du CETUD. Mais un bon jour, ils (les transporteurs) se sont réveillés pour dire qu’ils ne vont plus payer les 10 000 Frs sous prétexte qu’il y a des toilettes que nous devrions construire. Lorsque ce problème a été sou- levé, le maire m’a instruit avec leur envoyé de trouver un lieu où ils pouvaient construire des toilettes. Deuxièmement argument, ils disent que dans toutes les villes du Sénégal, les TATA ne paient pas la taxe municipale, c’est récemment que ce verrou a sauté avec le projet de l’intercommunalité. Et d’ailleurs pour ce cas précis il ne s’agit pas d’un projet entre des communes, mais plutôt d’un projet qui concerne la commune de Mbour», a-confié El Haj Alioune Gueye, le président de la Commission transport du Conseil municipale de Mbour dans les colonnes du journal Le Témoin