Impact Covid-19: Risques de mévente de la production d’oignons dans la zone mairaichère de Potou

Les producteurs maraichers d’oignons se disent inquiets face aux risques de mévente de leurs productions auxquels ils sont présentement confrontés.



En effet, ces producteurs éprouvent, en ce moment, d’énormes difficultés pour écouler leurs produits qui sont en souffrance dans les zones d’exploitation faute de moyens de transport vers les sites de vente dans les différentes localités du Sénégal et de la sous-région notamment en Mauritanie, au Mali et en Gambie.



Les mesures de restriction dont la fermeture des frontières, liées à la lutte contre la propagation du Covid-19 édictées par le gouvernement ont en grande partie beaucoup porté préjudice aux producteurs maraichers de la zone de Potou. C’est du moins, le sentiment le mieux partagé par ces derniers qui se sont exprimés, mercredi dernier à Potou au cours d’une conférence de presse.



Selon leur porte-parole Serigne Abdou Pouye, vice-président de l’inter-profession filière oignon, dans les colonnes du journal Le Témoin, l’exportation des produits vers la sous-région Mauritanie, Mali et Gambie a été suspendue à cause de la fermeture des frontières. pour pallier aux difficultés d’écoulement de leurs produits M. Pouye a expliqué que ces pairs comptaient sur le soutien de l’Etat. Ce qui du reste n’a pas été le cas. C’est pourquoi, ils ont sollicité l’aide du gouvernement. Pour lui, "si l’Etat a consenti des efforts de soutien pour d’autres secteurs comme l’élevage, la pêche, entre autres, il doit aussi en être autant pour les maraichers, voire les agriculteurs d’une manière générale".



Ils ont enfin demandé à l’Etat, dans le cadre de l’interdiction du transport interurbain d’accorder des autorisations de circuler aux transporteurs qui veulent se livrer au transport de ces produits d’une localité à une autre. Une doléance qui a été satisfaite par le ministre de l’intérieur qui demande aux transporteurs qui s’intéressent à ce transport des produits d’en formuler les demandes d’autorisation de circuler pour pouvoir se livrer à ce trafic. Ce que les producteurs ont apprécié en attendant de voir la décision se réaliser sur le terrain.