Impact de la Covid19 : Le Sénégal obtient 49 milliards FCFA de la BEI pour le secteur privé

La Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé jeudi 23 juillet un prêt concessionnel de 49 milliards FCFA, soit 75 millions d'euros, au Sénégal pour appuyer le secteur privé impacté par la covid19.



Ce financement permettra de soutenir le programme de résilience économique et sociale (PRES) du pays avec une attention particulière accordée aux institutions bancaires en vue de renforcer leurs offres de crédits destinées à appuyer les entreprises les plus impactées par la crise de la Covid-19, notamment celles du secteur du tourisme, de l'agriculture et du commerce du détail.



« Le Sénégal et l'UE sont confrontés aux mêmes défis économiques et sociaux à la suite de la pandémie de la Covid-19. Le dispositif de financement UE-BEI, un prêt de 75 millions d'euros de la BEI destiné à être combiné à une subvention de 6 millions d'euros de l'UE, est pleinement conforme à l'engagement accru de la team Europe visant à réduire les répercussions négatives de la Covid-19 en Afrique. Il permettra de remédier aux conséquences sociales et économiques immédiates de la pandémie et d'apporter un soutien ciblé au secteur privé », indique le communiqué de la BEI.



La Banque européenne d'investissement a par ailleurs annoncé que dans les semaines et mois à venir d'autres financements en faveur de l'Afrique suivront pour appuyer des projets d'investissement dans le secteur privé, la santé et la chaîne d'approvisionnement.