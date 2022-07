Inauguration de l'aéroport: Macky Sall attendu à Saint-Louis jeudi prochain

Le président Macky Sall est attendu jeudi prochain à Saint-Louis (nord) où il va inaugurer l’aéroport international dont les travaux sont achevés à plus de 96%, a t-on appris de l'Agence de presse sénégalaise.



D’une durée de deux ans, les travaux ont été réalisés par l’entreprise tchèque Transcom.



"Les travaux sont achevés à plus de 96% et le 14 juillet, il sera inauguré avec toutes les commodités requises", a dit Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens qui a visité ce mercredi ce chantier en prélude de la cérémonie.



Cet aéroport a un coût de 24 milliards, a dit le ministre, invitant les populations saint-louisiennes à venir le jour de l’inauguration pour réserver un ’’accueil triomphal’’ au président Macky Sall.



Il estime que "la ville de Saint-Louis avec son pétrole et son gaz sans compter son tourisme va jouer un rôle important au plan économique".



L’objectif avec la construction de cette infrastructure est de doter le Sénégal d’un hub aérien et de faciliter la connectivité entre les régions, selon M. Sarr qui a atterri à bord d’un avion sur cette piste semblable à celle de l’aéroport Blaise Diagne.



Après la réception, des démarches seront entreprises pour la sécurisation de l’aéroport dans les meilleurs délais et son alignement sur les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), a déclaré le ministre.