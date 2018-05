Inauguration de la RN6 : Macky Sall à Ziguinchor à la fin du Ramadan

«Nous sommes venus en Casamance pour constater l’état d’avancement de plusieurs ouvrages et travaux qui ont démarré depuis quelques temps. En ce qui concerne la RN6 les travaux sont presque terminés. Le Président Sall sera là bientôt pour l’inauguration», a déclaré le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qui était à Ziguinchor pour évaluer l’avancement des chantiers lancés par son département.



Abdoulaye Daouda Diallo d’ajouter : «Lors de son prochain séjour en Casamance, le Président va aussi procéder au lancement officiel des travaux de bitumage de la boucle des Kalounayes. Ce tronçon va de Tobor jusqu’à Djéba».



M. Diallo d’informer que d’autres travaux vont bientôt démarrer dans cette partie du pays. Travaux qui n’attendent plus que l’inauguration de ceux qui sont déjà livrés pour démarrer.