Inauguration de la statue de Lat Dior : "les noms des infrastructures sportives et culturelles doivent puiser dans le patrimoine partagé" (Diomaye)

Présent à Thiès, (à 70 km de Dakar), pour l'inauguration de la statue de Lat Dior, le président Diomaye a exprimé sa gratitude envers le maire de Thiès, Babacar Diop. Dans son discours, le président de la République a exhorté l'école à s'emparer de cette mémoire, "quel qu’en soit le support, afin de former en notre jeunesse les bâtisseurs d’une nation souveraine et ouverte aux idéaux du panafricanisme", a-t-il souligné.



De plus, le président a ajouté : "le parrainage de nos rues, places publiques, infrastructures sportives et culturelles, écoles et édifices publics et privés doit de plus en plus s'inspirer de ce patrimoine partagé, ce socle de références collectives sur lequel s’édifient notre imaginaire national et nos convictions patriotiques."



Enfin, pour le Président Diomaye, au-delà de sa dimension esthétique, l’œuvre de Lat Dior "est, à l’image de tant d’autres créations issues de l’imagination de nos artistes, cinéastes et littéraires, porteuse d’une fonction pédagogique essentielle dans la transmission de nos valeurs et de nos meilleures vertus."