Inauguration du TER : le Président Macky Sall dégaine 50 milliards pour les impactés

De Rufisque où le président de la République Macky Sall a réceptionné, ce mardi 14 janvier 2018, le premier trajet du Train Express Régional, a promis de dédommager les impactés. L'annonce a été faite lors de son voyage inaugural Diamniadio-Rufisque, avant d'atterrir à Dakar et ce, en compagnie des membres du Gouvernement et des partenaires techniques et financiers du projet ferroviaire.



Arrivé à la gare ferroviaire de Dakar où la cérémonie inaugurale du projet phare de son septennat, s'est tenue à la présence des milliers de partisans, le Chef de l'Etat a encore réaffirmé sa décision d'indemniser les 14465 personnes impactées du Ter.



« L’état du Sénégal a déjà consacré un montant de 50 milliards de francs CFA pour leur dédommagement . D’autres mesures d’accompagnement ont été également prises à mon initiative notamment l’allocation de parcelles terrain pour 2500 impactés, la construction du nouveau marché moderne de Thiaroye pour 7 millirads de francs CFA et l’octroi d’une enveloppe de plus de 10 milliards francs Cfa supplémentaires pour différentes infrastructures dans les communes traversées par le Ter », a promis le Macky Sall.



A en croire le Chef de l'Etat, la continuité des paiements des impactés du Ter sera une chose faite.



"Je remercie le Préfet du Département de Rufisque et le Gouverneur de la Région de Dakar qui ont travaillé avec vous pour les impactés du TER. Et je voudrais dire que notre engagement a été respecté et nous poursuivrons l’ensemble des paiements et des terrains mise a la disposition des impactés du TER » a promis le Président.