Incendie Intendance des Armées: aucun impact sur les préparatifs matériels du 4 avril 2020

Un violent incendie s’est déclaré, dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 décembre 2019, au magasin central de l’Intendance des Armées à Dakar. Selon le journal Le Témoin, il a fallu plusieurs heures aux sapeurs-pompiers pour pouvoir maîtriser les flammes dont l’origine reste inconnue.



Sur les lieux du sinistre, les autorités militaires du nouveau commandement du Cemga général Birame Diop « Force One » n’ont eu que leurs yeux pour constater les importants dégâts. Néanmoins, ils ont dû pousser un ouf de soulagement puisque les dégâts n’impacteront pas sur les préparatifs du défilé du 04 avril 2020 c’est-à-dire dans trois mois. De même que sur les équipements du prochain contingent des recrues du 12e bataillon d’instruction de Dakar-Bango.



Comme quoi un incendie est une catastrophe qui peut se déclarer malheureusement partout, même dans les palais présidentiels, les palais de justice, les avions de ligne, les banques et les églises (Notre Dame de Paris) et les hôtels de La Mecque, les plus sécurisés au monde, note Le Témoin.