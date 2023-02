Incendie à Tambacounda : une dizaine de cantines consumées par les flammes

Un incendie s'est déclaré lundi au garage Kothiari de Tambacounda (est). Une dizaine de cantines ont été consumées par les flammes. L'origine du sinistre est pour le moment méconnue.



Le gouverneur de la région de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé, revient sur les faits : "C'est un décompte de dix (10) magasins qui ont pris feu aux alentours de 20 heures. Comme vous l'avez constaté, il faut s'en féliciter. Il y a eu une réactivité des services de secours et du comité régional de sécurité. Nous avons pu nous regrouper en moins d'une dizaine de minutes pour nous projeter sur les lieux et organiser les secours ".



Par ailleurs, Oumar Mamadou Baldé constate pour le dénoncer l'attitude des populations de Tambacounda. "J'ai eu du mal personnellement à comprendre quand nous avons demandé à la foule de libérer les axes afin de permettre aux secours d'intervenir, nous avons noté par moment des refus, ce qui, à mo, avis est inacceptable", a-t-il pesté.



Avant d'informer que c'est la raison pour laquelle, il a déployé l'escadron de gendarmerie et de groupement du GMI pour éloigner de force les populations et permettre aux forces de secours de pouvoir intervenir.