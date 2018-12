Incendie à Thiès : Les victimes sollicitent le soutien de l’Etat

Au lendemain de l’incendie qui a ravagé une grande partie du marché de poisson à Thies, les victimes demandent l’assistance des autorités.



« On espère que l’Etat va nous accompagner à redémarrer nos activités », lance Pape Ibrahima Ndiaye, propriétaire d’une entreprise de menuiserie qui est partie en fumée.



« Tout est parti, les grosses machines, les portatifs, l’outillage et les meubles. Plus de 15 machines qui coûtent chacune plus de deux millions de Fcfa », déclare l’homme sur ‘’i-radio’’