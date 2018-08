Incendie à la Zone A : Trois ateliers de menuiserie réduits en cendre

Lakhat, un menuisier âgé de 29 ans, liste ses pertes : «j’ai perdu des fauteuils et des machines. « J'ai vraiment mal », dit-t-il. Les sapeurs-pompiers ont mis 2 heures pour éteindre le feu, informe la radio.

Deux ateliers de menuiserie et un de tapisserie ont été ravagés par un incendie. L’incident est survenu cette nuit à la Zone A situé dans la capitale sénégalaise. L'origine de l'incendie est pour le moment inconnue, renseigne la Rfm. Mais, souligne la radio, les riverains parlent d'un court-circuit causé de la forte pluie de cette nuit.«On m'a réveillé pour me dire que mon atelier était en train de brûler. J'ai vu des étincelles au niveau des fils de courant lorsque la pluie a commencé», raconte Ibrahima, un tapissier qui dit avoir «perdu tous ses matériaux : tissu, cuir, machines, lots de chaussures de commandes à livrer, ect…».Âgé d’une cinquantaine d’année, Ibrahima pense déjà à changer de métier parce que, dit-il, «j’ai tout perdu et je ne peux plus recommencer».