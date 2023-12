Incendie au Marché Boucotte : Thérèse Diouf Faye décaisse une enveloppe de 50 millions FCFA et 10 tonnes de riz

La ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité territoriale Thérèse Diouf Faye était ce vendredi 8 décembre à Ziguinchor pour rencontrer les impactés de l’incendie qui a ravagé le marché Saint- Maur de Boucotte. La ministre qui s’est entretenue avec les commerçants, a remis aux victimes une enveloppe de 50 millions de Francs CFA et 10 tonnes de riz.



« Nous sommes à Ziguinchor effectivement pour apporter le soutien immédiat du chef de l’Etat à tous ces commerçants qui ont vécu des moments très difficiles à la suite de l’incendie du marché Boucotte. Le président de la République nous a demandé de venir manifester toute sa solidarité envers ces commerçants. Et a apporté une enveloppe de 50 millions de FCFA pour effectivement permettre à ces commerçants de pouvoir s’assurer les premières charges urgentes et 10 tonnes de riz ont été remis pour soulager la souffrance de ces victimes », a indiqué la ministre.



Thérèse Diouf Faye a fait savoir que le marché de Tilène sera bientôt opérationnel car le chantier est à 95% d’exécution. « Le gouvernement a un chantier économique extrêmement important au niveau de Ziguinchor surtout pour le secteur informel. C’est-à-dire, la construction en cours du marché de Tilène à travers le programme de la modernisation des marchés et sous la tutelle du ministre du Commerce. Je pense que ce marché en cours de construction est à 95% d’exécution. Une fois finalisé, ça va permettre au marché de trouver un soufflement, ça va permettre également aux commerçants d’être dans de bonnes conditions », a-t-elle confié au micro d’ Iradio.