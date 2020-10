Incendie au Port de Dakar: le hangar de stockage de la Marine nationale prend feu

Un incendie s’est déclaré ce dimanche 11 Octobre 2020, au hangar de stockage de la Marine Nationale, situé dans l’enceinte du Port de Dakar. La fumée s’est dissipée peu à peu et la chaleur aurait provoqué l’effondrement de plusieurs murs. Le feu a été maitrisé rapidement, selon un communiqué de la Cellule de communication du Port autonome de Dakar.



« Aussitôt informées, les autorités portuaires se sont instamment, rapprochées des autorités de la Marine Nationale pour, d’une part avoir de plus amples informations sur la situation et d’autre part, manifester toute leur solidarité agissante en direction de la Marine Nationale, avec qui, le Port de Dakar, entretient d’étroites relations de travail et de coopérations, notamment en matière de sécurité sûreté », peut-on lire dans le document parvenu à PressAfrik.



Qui ajoute: « Bien que la situation soit sous contrôle (maitrise de l’incendie), le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, Aboubacar Sédikh Bèye, tient à réaffirmer la solidarité et le soutien du PAD, à la Marine Nationale et a instruit, le haut commandant du port à suivre l’évolution de la situation »