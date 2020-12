Incendie d’un entrepôt en Espagne: Horizon Sans Frontières parle de 4 Sénégalais décédés

Le bilan encore provisoire de l’incendie qui s’est déclaré le Mercredi soir dans un entrepôt où vivaient des migrants à Badalona en Espagne, fait état de beaucoup de victimes coté Sénégalais.



D’après les premières informations relayées par l'ONG Horizon Sans Frontières, au moins 4 ressortissants sénégalais auraient perdu la vie dans cet incendie. Et environ 200 immigrés vivaient dans cet immeuble dans des conditions très précarités.



Selon Boubacar Seye et ses camarades, "les déclarations racistes du Maire de la vile Xavier Garcia Albiol, devraient pousser l’Etat du Sénégal à s’autosaisir via le procureur pour déterminer les circonstances de ce drame"