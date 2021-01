Incendie du puits de gaz à Gadiaga: des travaux complexes d’extinction toujours en cours

Les travaux d’extinction de l’incendie qui s’est déclaré depuis 4 semaines sur un des puits de gaz dans le village de Dieuleuk Peul à Ngadiaga, commune de Notto Gouye Diama, sont toujours en cours. Fortesa et PETROSEN, en charge de l’exploitation du site, informent que l’opération d’extinction et de neutralisation du gaz, a pris fin mardi à 15 h 30mn. Et pour cause, « le résultat attendu n’a pu être obtenu ».



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, les Directeurs généraux de Fortesa et PETROSEN informent que : « Sur les trois options retenues de la phase 1, une opération d’extinction et de neutralisation du gaz a été mise en œuvre avec injection de « brine » (un mélange d’eau et de sel) à travers des ouvertures sur le BOP ».



En effet, expliquent-ils : « L’opération a démarré par le refroidissement de la structure suivi de l’extinction de la flamme avec les jets d’eau. Trois minutes après, la flamme a été maitrisée et éteinte. A la suite, les équipes se sont attaquées à l’arrivée du gaz par injection de "brine" ».



La même source de renseigner que « les techniciens avaient besoin d’éteindre la flamme pour permettre aux équipes de mieux travailler et de se rapprocher au plus des installations du puits ».



Malheureusement, soulignent-ils, « le résultat attendu n’a pu être obtenu ». Ainsi, « l'opération a pris fin vers 15 h 30 mn ». Par conséquent, renseignent-ils, « les équipes techniques ont procédé au rallumage de la flamme après avoir retiré les équipements et les engins ».



Ainsi, annoncent-ils, « Cette opération fera l’objet d’une évaluation technique exhaustive pour préparer les phases suivantes ».



Pour rappel, il y a 4 semaines, un incendie s'est déclaré sur un des puits de gaz s’est dans le village de Dieuleuk Peul à Ngadiaga, commune de Notto Gouye Diama et avait fait un mort. Aussi, un gendarme est décédé après être tombé dans un bassin creusé sur place par les équipes techniques.