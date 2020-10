Incendie meurtrier de la famille Diol à Denver: la police n'arrive toujours pas à retrouver les assassins

Plus de deux mois après la tragédie qui a emporté cinq membres de la famille Diol à Denver, la police peine toujours à mettre la main sur les meurtriers qui ont mis le feu dans la maison. Les enquêteurs, qui ont conclu à un crime à caractère religieux, disposent de photos non exploitables des trois suspects qui portaient des masques et des cagoules.



Une récompense de 40 000 dollars a été mise sur la table par la police de denver pour toute information pouvant aider à arrêter les assassins de Djibril Ndiol, sa femme, sa sœur, sa fille et sa nièce, tous originaires de Guédiawaye (banlieue Dakar)