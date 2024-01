Incendie ravageur à Bantako, Kédougou : une vingtaine de maisons détruites

Un violent incendie s'est déclaré dans le village de Bantako, situé dans le département de Kédougou au sud-est du Sénégal, en début d'après-midi d’hier dimanche. La Croix Rouge a rapporté la triste nouvelle, confirmant la destruction d'environ une vingtaine de habitations lors de ce sinistre dont l'origine demeure encore inconnue.



Doudou Dionne Dramé, responsable communal de la Croix Rouge, a souligné que « le feu, d'une origine indéterminée pour l'instant, s'est rapidement propagé dans le village de la commune de Tomboronkoto, provoquant des dommages considérables ».



L'incendie, dont l'ampleur reste à évaluer, a causé un véritable désastre pour les habitants de Bantako. Les autorités locales ainsi que les services de secours ont été mobilisés pour contenir le feu et apporter assistance et soutien aux victimes de cette catastrophe.



Les enquêtes sont en cours afin de déterminer les causes exactes de cet incendie dévastateur qui a gravement affecté la communauté de Bantako.