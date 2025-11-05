Incendies en série dans le nord : plusieurs hectares partis en fumée à Podor

Un incendie d’une rare intensité s’est déclaré mardi entre les villages de Ouro Aly et Togan, dans le département de Podor, ravageant plusieurs hectares de végétation avant d’être maîtrisé grâce à une forte mobilisation communautaire. Selon Aïssata Samba Sow, chargée de la commission élevage de la commune de Guédé Village, le feu s’est déclenché vers 13 heures avant d’être éteint dans la soirée.





« La solidarité communautaire a permis de circonscrire rapidement le feu et d’éviter qu’il n’atteigne les zones d’habitation et les pâturages », a expliqué Mme Sow. Les habitants, soutenus par l’association Dental Bamtaare Podor et les agents des Eaux et Forêts, ont travaillé plusieurs heures pour stopper la progression des flammes.





Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais les dégâts matériels et environnementaux restent à évaluer. Mme Sow a salué « la réactivité des populations et des services techniques » et appelé à renforcer la sensibilisation sur les comportements à risque. Elle a insisté sur la nécessité de prévenir les feux de brousse, souvent causés par des pratiques agricoles non maîtrisées ou la négligence dans la manipulation du feu en brousse.





Depuis deux semaines, le département de Podor fait face à une série d’incendies préoccupants. Après ceux survenus dans les communes de Gamadji Saré et de Ndiayène Pendao, où plusieurs hectares de végétation avaient été détruits, le sinistre entre Ouro Aly et Togan vient rappeler l’urgence d’une réponse coordonnée.