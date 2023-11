Incertitude ! La chronique de KACCOR sur la période préélectorale !

A moins de trois mois de la présidentielle, c’est toujours l’incertitude. Personne ne sait à quelle sauce ce beau peuple sera bouffé dans un contexte inédit où le président sortant ne sera pas sur la ligne de départ. Il sera arbitre d’une compétition dans laquelle il sera également partie prenante à travers son poulain qu’il aura à coeur de faire gagner par tous les moyens pour préserver ses arrières. Personne ne peut faire de pronostic entre les forces qui seront en présence dans une démocratie tropicale où les sondages d’opinion sont interdits.



Sans compter qu’à trois mois de cette mère des batailles électorales, on ne sait toujours pas qui s’alignera sur la ligne de départ. Seule certitude, ce qui reste de la coalition au pouvoir aura un candidat. Une équipe sélectionnée en dehors de l’armée mexicaine est en train de baliser le chemin à ce candidat, lui déroulant le tapis rouge.



Il a déjà fait exploser les compteurs des parrainages, pendant que des flagorneurs vendent le produit. Un bouquin dans un pays où personne ne lit lui est dédié pour lui lustrer le portrait et détruire l’image de milliardaire que le commun de nos compatriotes se fait du mec. Un fonctionnaire multimilliardaire, cela ne se voit que dans nos démocraties tropicales !



Le silence le plus bruyant provient de celui qui disait être né pour devenir président. Le pauvre ! Personne ne l’entend. Ni lui ni ses lieutenants d’ailleurs qui sont aphones et semblent avoir déserté le combat politique. Il y a aussi le fils de l’autre.



On nous a tellement annoncé son retour d’exil forcé que personne n’y croit plus. Même après que ses camarades ont déposé sa caution pour la présidentielle, y a toujours des gens qui restent sceptiques quant à ce retour toujours annoncé et jamais effectif. Une véritable Arlésienne ! Quand il débarquera dans ce charmant pays qui marche sur la tête depuis mars 2021, il pourrait bien être une curiosité zoologique, ce fils de l’ex. Sa bonne dégaine en wolof sera également le sujet le plus discuté.



Son compagnon d’infortune lors de la dernière présidentielle cherche, lui, à recoller les morceaux épars de la famille socialiste. Reste l’homme le plus attendu et désiré par des millions de Sénégalais et dont l’avenir pour cette présidentielle se joue à la Cour Suprême. En attendant de connaitre son sort, son ombre commence à importuner le pouvoir. A Pikine, une permanence où des jeunes membres du parti du banni tenaient leur rassemblement pour le parrainage a reçu la visite de la police.



Trois jeunes gens ont été arrêtés puis libérés et la permanence fermée. Personne ne leur interdira certainement de se mettre à la devanture de ce siège. En attendant qu’on vienne leur coller les délits d’appel à l’insurrection, d’actes et manœuvres de nature à troubler l’ordre public et autres incriminations d’association de malfaiteurs en liaison avec une entreprise terroriste ! Pourquoi donc pensez-vous au jeune « Sora le Révolutionnaire » envoyé en prison pour ces délits tant galvaudés que les Sénégalais les récitent désormais par cœur !



Par KACCOR, Le Témoin