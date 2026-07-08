Seydi Gassama invite les « victimes du régime de Macky Sall » a rencontrer le Président Diomaye Faye

Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a lancé un appel pressant aux « victimes de la répression politique sous le régime de Macky Sall », incluant les ex-prisonniers politiques et les familles des personnes décédées, à rencontrer le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour formuler directement leurs exigences de justice.
Le défenseur des droits de l'homme a fermement rejeté toute démarche d'amnistie ou d'oubli sans passer par les voies légales et judiciaires. « Le pardon ne se décrète pas. La réconciliation ne se décrète pas », a-t-on appris de sa déclaration, martelant que « l'impunité est une garantie de répétition des crimes ».
À travers cette position tranchée, Seydi Gassama invite les collectifs de victimes à exprimer clairement leurs demandes en matière de justice et de réparations auprès du chef de l'État, afin de poser les bases d'une véritable redevabilité avant d'envisager toute réconciliation nationale.
Le défenseur des droits de l'homme a fermement rejeté toute démarche d'amnistie ou d'oubli sans passer par les voies légales et judiciaires. « Le pardon ne se décrète pas. La réconciliation ne se décrète pas », a-t-on appris de sa déclaration, martelant que « l'impunité est une garantie de répétition des crimes ».
À travers cette position tranchée, Seydi Gassama invite les collectifs de victimes à exprimer clairement leurs demandes en matière de justice et de réparations auprès du chef de l'État, afin de poser les bases d'une véritable redevabilité avant d'envisager toute réconciliation nationale.
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