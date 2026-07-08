Seydi Gassama invite les « victimes du régime de Macky Sall » a rencontrer le Président Diomaye Faye

Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a lancé un appel pressant aux « victimes de la répression politique sous le régime de Macky Sall », incluant les ex-prisonniers politiques et les familles des personnes décédées, à rencontrer le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour formuler directement leurs exigences de justice.



Le défenseur des droits de l'homme a fermement rejeté toute démarche d'amnistie ou d'oubli sans passer par les voies légales et judiciaires. « Le pardon ne se décrète pas. La réconciliation ne se décrète pas », a-t-on appris de sa déclaration, martelant que « l'impunité est une garantie de répétition des crimes ».



À travers cette position tranchée, Seydi Gassama invite les collectifs de victimes à exprimer clairement leurs demandes en matière de justice et de réparations auprès du chef de l'État, afin de poser les bases d'une véritable redevabilité avant d'envisager toute réconciliation nationale.