Inclusion du handicap au Sénégal : Plus de 98.000 cartes d’égalité des chances produites

« Aujourd’hui, l’Etat du Sénégal a produit 98.126 cartes d’égalité des chances articulées à des programmes de filets sociaux telles les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle et le système de transport », a indiqué M. Faty qui a expliqué que, « la carte d’égalité des chances est un programme phare d’inclusion du handicap au Sénégal. Elle est instituée par la loi et réglementée par un décret ».



Le directeur de la promotion de la protection des personnes handicapées, Mamadou Lamine Faty rapporte l'Aps, a fait la déclaration lors d’un comité régional de développement (CRD) axé sur l’installation du comité régional multisectoriel de la gestion du handicap et d’accessibilité aux technologies d’assistance de Ziguinchor en présence de l’adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura.



Ajoutant : « avec l’appui des partenaires, tel que le projet d’amélioration de l’accès à l’économie numérique du Sénégal, le Sénégal compte produire à l’horizon 2029, 705. 000 cartes d’égalité des chances ou certificat de handicap ».