Dakar : le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô a reçu le président des politiques publiques de la Fondation Gates

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mouhamed LÔ, a reçu M. Salman Ahmed, Président chargé des politiques publiques et du Plaidoyer de la Fondation Gates, ce lundi 9 novembre 2026 à Dakar. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre le Sénégal et la structure philanthropique.



Cette audience a permis aux deux parties d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration pour accélérer leurs objectifs communs au bénéfice des populations. Le Sénégal et la Fondation Gates partagent des orientations stratégiques axées sur la santé, la lutte contre les maladies infectieuses et l’éradication de la pauvreté.