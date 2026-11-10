Assemblée nationale : le budget 2027 du ministère des Affaires étrangères rejeté

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, élargie aux membres de la commission des affaires étrangères, a rejeté le projet de budget 2027 du Ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères ce mardi 10 novembre 2026.



Pour l’exercice fiscal 2027, l’enveloppe budgétaire proposée pour ce département s’élevait à 77 955 203 599 francs CFA en Autorisations d’Engagement et à 75 349 141 771 francs CFA en Crédits de Paiement. Les parlementaires ont motivé leur refus de soutenir ce texte budgétaire à la suite de réserves émises sur la sincérité et la fiabilité des prévisions de recettes ainsi que des dépenses présentées par le ministère.