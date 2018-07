Indemnisation des "Diambars" de la guerre du Golfe : les assurances du PM à JAMRA

Le Coordonnateur de l'Ong Jamra Mame Matar Gueye, a été reçu par le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne dans le cadre d'un "dernier briefing" avant l’arbitrage finale du chef de l’Etat sur le dossier d’indemnisation des 402 anciens combattants de la Guerre du Golfe et des 93 veuves des «Diambars» tombés au champ d’honneur.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, ladite organisation indique que le Premier ministre, "après en avoir pris bonne note, s’est engagé à rendre compte fidèlement au chef de l’Etat, chef Suprême des Armées, en vue d’une «résolution au plus tôt de ce douloureux problème social»



A noter que plusieurs séances de travail de Mame Matar Gueye avec le ministre de tutelle, M. Augustin Tine, et le directeur de Cabinet du chef de l’Etat, maître Oumar Youm, ont précédé sa rencontre avec le Premier ministre.