Indemnisation des victimes politiques : la famille des deux filles mortes dans un bus à Yarakh toujours dans l’attente

L’aide annoncée par le gouvernement sénégalais aux victimes des violences politiques de 2021-2024 suscite encore des interrogations et des réactions. Alors que les autorités ont promis une indemnisation de 10 millions de francs CFA par famille endeuillée, les proches des deux filles mortes calcinées dans l’incendie d’un bus à Yarakh en août 2023 affirment " n’avoir reçu aucune information sur cette aide."



Interrogé par RFM, Mamadou Yoro Diallo, père des victimes à savoir Fatoumata Bintou et Oumou Koultoumy Diallo, se dit toujours dans l’attente d’une prise de contact des autorités.



" J’ai entendu que le gouvernement va attribuer 10 millions à chaque famille des personnes décédées. Mais nous n'avons, pour le moment, aucune information concernant cette affaire. On m’a dit aussi que les nouvelles autorités sont en train d'élucider la mort de mes deux filles. Nous sommes à leur écoute ", a-t-il confié aux confrères de la RFM.



Le 1er août 2023, ses deux filles ont tragiquement péri lorsque leur bus a été pris pour cible par des manifestants qui y ont jeté des "cocktails Molotov", provoquant un incendie meurtrier.



D’autres victimes dans l’attente



Les gérants de stations-service, dont plusieurs établissements ont été saccagés ou incendiés lors des manifestations, sont également en attente d’une clarification sur les indemnisations promises par le gouvernement.



Face à cette situation, les familles endeuillées et les commerçants sinistrés espèrent que les nouvelles autorités apporteront rapidement des réponses concrètes sur les modalités de cette assistance financière.