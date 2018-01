Indignation du gouvernement haïtien face aux propos racistes de Trump

Il y a lieu de croire qu’il s’agit, une fois encore, d’une véritable méprise tant ces déclarations insultantes et répréhensibles ne correspondent en rien aux vertus de sagesse, de retenue et de discernement que doit cultiver toute Autorité politique investie de hautes fonctions.



Le Gouvernement haïtien condamne avec la plus grande fermeté ces propos odieux et abjects qui, s’ils étaient avérés, seraient, à tous égards, inacceptables car ils reflèteraient une vision simpliste et raciste totalement erronée, de la communauté d’origine haïtienne et de son apport aux Etats-Unis d’Amérique. Ils seraient, de surcroit, incompatibles avec les liens multiples tissés par la longue histoire d’amitié et de convivialité qui unit les deux peuples des deux plus vieilles Républiques de l’hémisphère.



Faut-il rappeler que les destins d’Haïti et des Etats-Unis d’Amérique se sont croisés depuis 1779 quand 500 soldats haïtiens ayant à leur tête le général Lafayette ont combattu aux cotes des troupes américaines dans la guerre de l’indépendance. De même en 1814 plusieurs centaines d’Haïtiens conduits par ont pris part à la bataille de New Orléans pour protéger l’indépendance des Etats Unis d’Amérique quand les britanniques vouloir reconquérir leur ancienne colonie.



Les rapports entre les deux pays se sont raffermis par le fait que des millions de fils et filles d’Haïti ont contribué, contribuent et continueront de contribuer à la prospérité et à la grandeur de l’Amérique. De même, la solidarité spontanée du Peuple américain envers le Peuple haïtien dans ses moments difficiles consolide, encore pour longtemps, le socle de leur indéfectible amitié.



Le Gouvernement haïtien en appelle au respect de la dignité des peuples, à la préservation de la tradition humaniste dont s’honorent a juste titre les Etats – Unis d’Amérique, ainsi que des valeurs de solidarité, d’altruisme et de respect des différences qui ont fait de ce pays, au fil de son histoire, un havre de liberté et une terre d’accueil pour des millions d’immigrants venus de tous les horizons et de tous les coins du globe.