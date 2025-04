Industrialisation de Médina Yoro Foula : la SONACOS annonce un projet structurant dans le nouveau bassin arachidier du Sénégal

Le département de Médina Yoro Foula (région de Kolda), longtemps perçu comme une zone enclavée et peu industrialisée, s’apprête à connaître un tournant décisif dans son développement économique. Considéré aujourd’hui comme le nouveau bassin arachidier du pays, il s’apprête à faire officiellement son entrée sur la carte industrielle du Sénégal grâce à un projet ambitieux porté par la SONACOS (Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal).



Dans le cadre de sa stratégie d’expansion, la SONACOS a entamé les démarches pour l’acquisition de 15 hectares de terres dans cette zone stratégique de production. L’objectif est clair : renforcer son déploiement par la mise en place d’un centre de récupération de graines et, à moyen terme, implanter une véritable infrastructure industrielle de transformation sur place.



Babacar Ndiaye, chargé de communication de la société, a annoncé que ce projet s’inscrit dans une dynamique de modernisation de la filière arachidière et de valorisation des productions locales. « Une convention a été signée entre la SONACOS et l’APIX (Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux) afin de faciliter l’installation du projet », a-t-il indiqué, soulignant que cette initiative représente une opportunité majeure pour booster l’économie locale.



Les retombées économiques s’annoncent déjà prometteuses. Lors de la campagne 2024/2025, la SONACOS a collecté plus de 22 000 tonnes d’arachide dans le département, contre seulement 4 000 tonnes l’année précédente. Cette performance remarquable a permis d’injecter 7 milliards de francs CFA dans l’économie locale à travers les opérateurs, générant ainsi des revenus substantiels pour les producteurs et contribuant à la résorption du chômage.



À l’échelle nationale, la campagne a permis la collecte de plus de 155 000 tonnes d’arachide, pour une valeur estimée à plus de 52 milliards de francs CFA, selon les chiffres communiqués par M. Ndiaye.