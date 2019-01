Industrie du tabac: Accusée de tricherie, Philip Morris réplique

COMMUNIQUE DE PRESSE



Suite aux articles parus dans la presse écrite et en ligne en date du 23 janvier 2019, la société Philip

Morris Manufacturing Senegal, affiliée de Philip Morris International (PMI) souhaite apporter les

précisions suivantes :

- Etablie au Senegal depuis 2007, l’usine de Philip Morris au Senegal est la première usine du groupe

sur le continent et produit pour le Sénégal et exporte ses produits en Afrique de l’Ouest.

- PMI s’évertue dans tous les pays où elle a des activités à respecter scrupuleusement les lois et

règlements en vigueur. De ce fait, nous nous engageons en faveur d’une législation efficace,

applicable et soucieuse de protéger les mineurs et adultes non-fumeurs.

- Tous les produits fabriqués par PMI répondent aux exigences réglementaires applicables au

Sénégal. Nous en voulons pour preuve les différentes autorisations de production et de

commercialisation obtenues après un contrôle rigoureux des autorités de tutelle.

- Nos processus de fabrication répondent à des normes de qualité internationales dont la norme

ISO9001 pour laquelle nous sommes certifiés.

- Nous exprimons ici la volonté manifeste de PMI de respecter les lois et règlements applicables en

toute intelligence avec les autorités étatiques du Sénégal.