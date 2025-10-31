Infanticide à Mbour : Elle accouche et jette son bébé dans un tuyau PVC

Une découverte macabre a secoué le quartier Santessou (Mbour/ Petite côte). Le 29 octobre, un nouveau-né a été retrouvé abandonné dans les canalisations d'une latrine. L'enquête a rapidement mené à l'arrestation d'une habitante de la maison, Amy Hann, formellement identifiée comme la mère de l'enfant.



C'est aux alentours de 22 heures, le 29 octobre, que les sapeurs-pompiers de Mbour ont alerté le commissariat de la ville. Ils venaient de découvrir un nouveau-né de sexe masculin, abandonné dans les toilettes d'une résidence près du Centre des handicapés, à Santessou. Dépêchée sur place, l'équipe de la police judiciaire a constaté qu'un nouveau-né, encore en vie, venait d'être extrait du tuyau d'évacuation de la latrine. Selon les pompiers, le bébé avait été retrouvé coincé dans le tuyau de 100 mm reliant la cuvette à la fosse septique.



Les habitants de la maison ont déclaré avoir entendu des cris provenant des toilettes dès 19 heures, mais n'avaient pas réussi à les localiser avant de retirer la cuvette. Dans un premier temps, rapporte « Libération », les résidents ont affirmé n'avoir aucune information sur l'enfant et ont été convoqués au commissariat le lendemain pour les besoins de l'enquête.



Le 30 octobre, l'enquête a pris un tournant décisif. La police a adressé une réquisition à la direction de l'hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour pour examiner les six femmes domiciliées dans la maison. L'examen, effectué par le gynécologue obstétricien de l'établissement, a permis de confondre l'une d'elles, Amy Hann. Le médecin a en effet constaté qu'elle présentait un « tableau de rétention placentaire avec un cordon ombilical visible au niveau de la vulve avec une métrorragie ». La conclusion du spécialiste fut formelle, « Amy Hann a accouché récemment ».



Cependant, le nouveau-né est décédé quelques heures après son évacuation à l'hôpital par les Sapeurs-Pompiers. La mise en cause, Amy Hann, a été placée en garde à vue pour infanticide.