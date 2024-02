Infanticide à Mbour : une femme divorcée et sa mère arrêtées

Mbour (centre) est secoué par une affaire d’infanticide. La dame S. Sarr, divorcée et sa mère S. Gaye ont été arrêtées suite à un acte d'infanticide. La première susmentionnée a accouché clandestinement d'un nouveau-né, fruit d'une relation avec son employeur, et a enterré le bébé vivant avec la complicité de sa mère.



D’après L’Observateur, c’est aux alentours de 3 heures du matin le 29 janvier 2024, S. Sarr, en état de grossesse de neuf (9) mois a accouché dans la chambre de sa mère. Après avoir donné vie, elle a décidé de se débarrasser du nouveau-né. Aidée par sa mère, elle a enterré vivant le bébé de sexe masculin devant la porte de la chambre, dissimulant ainsi leur acte.



Toutefois, deux (2) jours après l'accouchement, S. Sarr, a eu des saignements abondants et des douleurs. C’est ainsi qu’elle est finalement conduite à l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour par sa mère. Les médecins ont découvert non seulement les saignements, mais également une déchirure du périnée, indiquant un accouchement récent.



Interrogée, celle-ci a nié avoir accouché, ce qui a poussé les médecins à alerter la police. Sur place, les autorités ont procédé à l'interrogatoire de S. Sarr, qui a finalement admis avoir enterré son nouveau-né en raison du refus de son employeur de reconnaître la paternité de l'enfant.



Sur instruction du procureur de la République, le corps du bébé a été exhumé pour une autopsie.



S. Sarr et sa mère, S. Gaye, ont été déférées au parquet de Mbour le lundi 1er février 2024. Elles sont accusées « d'infanticide et d'infraction aux lois sur l'inhumation ». La dépouille du nouveau-né sera soumise à une autopsie pour déterminer les circonstances exactes du décès.