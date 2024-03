Infirmerie des « Lions » : Blessés, Ismaïla Sarr, Pape Guèye, Sanganté et Niakhaté quittent la Tanière

Aliou Cissé ne pourra pas compter sur quatre (4) joueurs pour affronter le Bénin ce mardi, pour le second match amical des « Lions ». Il s'agit d'Ismaïila Sarr, Pape Guèye, Arouna Sanganté et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye.



« On a eu quelques blessés depuis le début du regroupement. À ce jour, nous avons noté quatre forfaits au niveau de l'infirmerie de l'équipe nationale. Ismaïla Sarr s'est blessé durant le match contre le Gabon. Le joueur souffre d'une blessure musculaire au niveau de la cuisse gauche. On a fait une échographie le lendemain (samedi), qui a révélé une lésion au niveau de son ischio- jambier gauche. Il est sous traitement, on est en train de le prendre en charge », informe dans « Stades », le médecin des « Lions », Dr Abdourahmane Fédior.



« Samedi, lors de l'entraînement, on a noté la blessure d'Abdoulaye Niakhaté Ndiaye. Ce dernier a eu une lésion au niveau de la cheville gauche. On l'a amené d'urgence à l'hôpital pour faire les premiers examens », a-t-il dit.



Selon le médecin, les « résultats ont révélé une entorse de moyenne gravité de la cheville gauche. Arouna Sanganté et Pape Guèye ont eu des blessures légères en début de regroupement. Le premier a eu un choc direct au niveau de la jambe gauche ».



« On a décidé de ne pas le remettre dans les séances. Hier, on a fait une échographie qui a noté une petite lésion », a informé Dr Abdourakhmane Fedior.



En accord avec le staff tech- nique et médical de l'équipe nationale du Sénégal, les 4 joueurs ont été autorisés à quitter le regroupement. « On a décidé de les laisser tous rentrés dans leurs clubs respectifs pour qu'ils puissent continuer leurs soins», conclut le médecin de l'équipe nationale.