Infirmerie des « Lions » : Sima forfait, un problème de genou pour Jakobs

Le médecin de l’équipe nationale du Sénégal, Abdourahmane Fédhior a fait le point sur l’infirmerie de la Tanière. Le médecin a révélé qu’Abdallah Sima était forfait et Jakobs est apte à jouer.



« Le seul problème qu’on a eu, c’était avec Abdallah Sima qui s’est blessé sur sa cuisse gauche lors d’une séance d’entraînement qui a eu lieu le 3 de ce mois. Son club avait jugé de le mettre au repos. Une échographie faite a noté une légère lésion au niveau de sa cuisse, l’ischio jambier gauche », a fait savoir le responsable en charge de l’infirmerie de la tanière à travers une vidéo de la FSF TV.



Concernant Sima, M. Fédhior annonce qu’une « IRM effectuée en l’équipe nationale a constaté une lésion musculaire de type 2 ». Ainsi, dit-il, le « joueur a été autorisé à rentrer en club pour poursuivre son traitement ».



Interpellé sur le cas Ismail Jakobs, il rassure sur le bon état de forme du joueur. « Il a un problème cartilagineux au niveau de son genou gauche. Ce qui ne l’empêche pas réellement de jouer. Raison pour laquelle, on a insisté pour qu’il vienne. Il ne se plaint pas réellement de douleur. On pourra compter sur lui pour le prochain match ».