Influence Russe sur l’élection américaine: le rapport du Procureur Mueller blanchit Donald Trump

A l'issue d'une enquête de deux ans, le procureur spécial Robert Mueller a conclu à l'absence d'éléments prouvant une entente ou une coordination entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou lors de la présidentielle de 2016.



"Les investigations du procureur spécial n'ont pas déterminé que l'équipe de campagne Trump ou qui que ce soit associé à celle-ci se soit entendu ou coordonné avec la Russie dans ses efforts pour influencer l'élection présidentielle américaine de 2016", a indiqué le ministre de la Justice Bill Barr dans un courrier transmis eu Congrès et rendu public.

Immédiatement, la Maison-Blanche a réagi à ces nouvelles révélations, assurant que Donald Trump était désormais "totalement disculpé."



D'autres questions en suspens

Le président des Etats-Unis, qui passe le week-end en Floride dans son luxueux club de Mar-a-Lago, n'a pas immédiatement réagi à ce courrier. Après une partie de golf avec son directeur de cabinet Mick Mulvaney, et le sénateur républicain Lindsey Graham, il devait retrouver la Maison Blanche en début de soirée.



Sur l'autre question centrale de ce dossier, une éventuelle entrave à la justice de la part du président américain, Robert Mueller n'a pas livré de conclusion définitive. "Si ce rapport ne conclut pas que le président a commis un crime, il ne l'exonère pas non plus", a-t-il écrit, cité par le ministre de la Justice.



Source: BFMTV