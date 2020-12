InfosMercato - La réintégration d’Özil, le départ de Pogba vers la Juve, Foden proche du Réal Madrid...

Accord de principe au Réal Madrid pour la prolongation de Modric

Luka Modric, en fin de contrat en juin prochain, a trouvé un accord de principe avec le Real Madrid pour prolonger son contrat d'une saison. Selon Marca, les deux parties se sont entendues pour une année supplémentaire avec une baisse de salaire à la clé pour le milieu croate de 35 ans.

Pogba à la Juventus dès janvier ?

On le sait depuis les dernières déclarations de son agent Mino Raiola, Paul Pogba ne souhaite plus s'éterniser à Manchester United. Eurosport indique ce dimanche que le milieu de terrain pourrait effectuer un nouveau come-back en janvier, cette fois à la Juventus où il s'est révélé à la planète football. Son important salaire semble néanmoins un obstacle de taille. Le club italien aimerait un échange pour abaisser la facture.



Le Réal Madrid intéressé par Foden ?

Actuellement à Manchester City, Phil Foden susciterait la convoitise du Real Madrid, comme l'indique The Mirror ce dimanche. Le manque de temps de jeu croissant du milieu britannique inciterait le camp madrilène à passer prochainement à l'action.



Les joueurs d’Arsenal divisés dans la réintégration d’Özil dans le groupe

Alors que Mesut Ozil est écarté du groupe depuis le début de la saison, son éventuelle réintégration dans les rangs d’Arsenal diviserait le vestiaire.



Avec RMC Sport