InfosMercato - Mbaye Niang vers Bologne, Boulaye Dia parti pour rester à Reims

Auteur d'un superbe début de saison avec le club champenois, Boulaye Dia disposait d'un bon de sortie lors du mercato hivernal en cas de belle offre. Mais à en croire son entraîneur David Guion, l'attaquant de 24 ans devrait bien finir la saison à Reims.



"Quand on voit la façon dont Boulaye se comporte actuellement et comment il vit dans le groupe, il est heureux et s’éclate sur le terrain. Il est performant et donne vraiment des bons signaux, a estimé David Guion au micro de la chaîne Téléfoot. On sent un garçon vraiment investi dans le projet du Stade de Reims. Je suis vraiment content de le garder jusqu’à la fin de la saison. On va attendre encore quelques heures pour être vraiment sûrs car tout va très vite dans le football et on ne sait jamais. Mais il y a de bons signaux."



Selon Sky Sport Italia, le club italien est en négociation avec le Stade Rennais pour tenter d'obtenir la signature de l'avant-centre sénégalais M'Baye Niang, sur le départ. Bologne souhaiterait aussi recruter le défenseur central italien Daniele Rugani. Prêté par la Juventus, le joueur de 26 ans ne s'est jamais imposé chez les Rouge et Noir. La direction n'envisageait pas un départ la semaine passée mais la situation a pu évoluer entre temps.



Avec RMC Sport