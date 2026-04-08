Infrastructures : Le Président ordonne la mise en service du tronçon Mbour-Thiadiaye

Le Président de la République a annoncé l'ouverture prochaine des tronçons terminés de la nouvelle autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, dont le chantier affiche désormais un taux d'exécution de 92 %. Lors de sa dernière communication, le Chef de l'État a instruit le ministre des Infrastructures de prendre les mesures nécessaires pour une mise en service rapide des axes achevés, en ciblant prioritairement la section Mbour-Thiadiaye.





Au-delà de cette livraison imminente, l'exécutif presse le pas sur les autres grands chantiers routiers du pays. Des instructions fermes ont été données pour accélérer les travaux sur le tronçon Thiadiaye-Kaolack ainsi que sur l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis. Parallèlement, le gouvernement souhaite renforcer la sécurité et la fluidité du trafic sur l'axe existant reliant Dakar à Mbour, via Thiaroye, Rufisque et Kirène.





Cette accélération s'accompagne d'une volonté de mieux structurer la gestion du réseau autoroutier national. Le Ministre des Infrastructures doit ainsi soumettre prochainement une proposition pour instaurer un cadre intégré de gouvernance et de régulation. Ce nouveau dispositif vise à harmoniser l'exploitation des autoroutes en service afin d'optimiser leur impact sur l'aménagement du territoire, le désenclavement des zones de production et la mobilité urbaine.

