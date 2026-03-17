Infrastructures : colère à Bakel après l'arrêt des travaux de l'hôpital

Mapa Téssé, président du Conseil départemental de Bakel, a fermement condamné la résiliation du contrat de construction de l'hôpital sous-régional. Il appelle le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko à relancer les travaux sans délai.



« Nous sommes le seul département qui doit se soigner dans une autre région », a déploré l'élu, sur les ondes de la Rfm, qualifiant la situation d'injustice historique pour une population qui attend cette infrastructure depuis 1960. Si les autorités justifient l'arrêt du chantier par des soupçons de malversations financières de la part des entreprises en charge, le Conseil départemental exige des garanties pour que le projet ne soit pas définitivement enterré.