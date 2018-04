Injures publiques : Assane Diouf face au Doyen des juges

Assane Diouf a été présenté au Doyen des juges, Samba Sall lundi. Placé sous mandat de dépôt depuis décembre 2017, il est inculpé pour injures publiques et troubles à l’ordre public par le biais d’un système informatique et outrage à un ministre du culte et diffamation.



L’accusé, face au magistrat-instructeur a reconnu la totalité des faits qui lui sont reprochés. Assane Diouf a souligné devant le juge que les autorités sénégalaises ont provoqué son rapatriement. «Je ne suis pas terroriste, si je l’étais, on m’aurait jugé comme l’imam Ndao », a-t-il plaidé.