Un individu a été interpellé pour détention et trafic international de stupéfiants dans la nuit du 18 au 19 novembre 2026 à Yeumbeul Comico. Les éléments de la Sûreté urbaine et de la Brigade de recherches du commissariat central de Guédiawaye ont saisi 24 plaquettes de résine de cannabis (haschich) sur le suspect, rapporte les services de la police.
L'opération découle d'un renseignement sur un réseau d'acheminement de drogue entre Paris et le Sénégal. Les policiers ont déployé un dispositif de surveillance et de filature autour du suspect. Ils ont intercepté le mis en cause juste après la réception d'un colis issu d'un conteneur de groupage.
La fouille de son sac a révélé la présence des 24 plaquettes de haschich. Les agents ont aussitôt conduit le suspect au commissariat pour les besoins de l'enquête.
Durant son audition, le prévenu a reconnu les faits. Il a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye le 20 novembre 2026 au terme de sa garde à vue.
L'opération découle d'un renseignement sur un réseau d'acheminement de drogue entre Paris et le Sénégal. Les policiers ont déployé un dispositif de surveillance et de filature autour du suspect. Ils ont intercepté le mis en cause juste après la réception d'un colis issu d'un conteneur de groupage.
La fouille de son sac a révélé la présence des 24 plaquettes de haschich. Les agents ont aussitôt conduit le suspect au commissariat pour les besoins de l'enquête.
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